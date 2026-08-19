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Jordan Essentials P6 大童网眼布球衣 - 旧宝蓝

Jordan Essentials

P6 大童网眼布球衣

33% 折让
旧宝蓝
校园粟黄

Jordan Essentials P6 大童网眼布球衣从挚爱巴西球员所穿球衣中汲取设计灵感，采用透气聚酯纤维网眼布面料，搭配开衩下摆设计，营造充裕活动空间，并饰有缎面贴片细节。可搭配 Jordan Essentials P6 Diamond 网眼布短裤，打造专为畅玩设计的协调造型。


  • 显示颜色： 旧宝蓝
  • 款式： IW7910-417

Jordan Essentials

33% 折让

Jordan Essentials P6 大童网眼布球衣从挚爱巴西球员所穿球衣中汲取设计灵感，采用透气聚酯纤维网眼布面料，搭配开衩下摆设计，营造充裕活动空间，并饰有缎面贴片细节。可搭配 Jordan Essentials P6 Diamond 网眼布短裤，打造专为畅玩设计的协调造型。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旧宝蓝
  • 款式： IW7910-417

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