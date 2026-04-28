穿上这款球衣，孩子们可以演绎灵感源自巴西球员的场上风范。 Jordan Essentials P6 幼童网眼布球衣采用透气聚酯纤维网眼布面料，搭配开衩下摆设计，营造充裕活动空间，并饰有缎面贴片细节。可搭配 Jordan Essentials P6 Diamond 网眼布短裤，打造专为畅玩设计的协调造型。

穿上这款球衣，孩子们可以演绎灵感源自巴西球员的场上风范。 Jordan Essentials P6 幼童网眼布球衣采用透气聚酯纤维网眼布面料，搭配开衩下摆设计，营造充裕活动空间，并饰有缎面贴片细节。可搭配 Jordan Essentials P6 Diamond 网眼布短裤，打造专为畅玩设计的协调造型。

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