 
Jordan Essentials Renegade 男子夹克 - 黑

Jordan Essentials Renegade

男子夹克

35% 折让

Jordan Essentials Renegade 男子夹克采用匠心设计，将夹克的经典风范与人气 Jordan 细节巧妙融合。 梭织斜纹面料结合网眼布里料，塑就时尚耐穿外观。


  • 显示颜色：
  • 款式： HF9368-010

Jordan Essentials Renegade

35% 折让

Jordan Essentials Renegade 男子夹克采用匠心设计，将夹克的经典风范与人气 Jordan 细节巧妙融合。 梭织斜纹面料结合网眼布里料，塑就时尚耐穿外观。

其他细节

  • 双向拉链设计，可供打造多变造型
  • 按扣插手口袋搭配左侧衣袖拉链口袋，可安全收纳小物件

产品细节

  • 面料：65% 聚酯纤维/35% 棉。 罗纹拼接：95% 锦纶/5% 氨纶。 里料：100% 聚酯纤维。
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF9368-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。