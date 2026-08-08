 
第 1 张图片，共 5 张图片
Jordan Essentials Statement 婴童连帽衫 - 藤黄

Jordan Essentials Statement

婴童连帽衫

¥429
藤黄
黑
火焰红

售罄：

此配色当前无货

Jordan Essentials Statement 婴童连帽衫采用匠心打造，让小宝贝在寒冷天气尽享温暖舒适。 柔软针织面料结合休闲版型，塑就自如运动体验。


  • 显示颜色： 藤黄
  • 款式： FB9332-206

Jordan Essentials Statement

¥429

温暖舒适

Jordan Essentials Statement 婴童连帽衫采用匠心打造，让小宝贝在寒冷天气尽享温暖舒适。 柔软针织面料结合休闲版型，塑就自如运动体验。

其他细节

  • 内里加绒，柔软舒适
  • 罗纹下摆和袖口，舒适贴合
  • 袋鼠式口袋，便于随身携带小物件

产品细节

  • 面布：65% 棉/35% 聚酯纤维
  • Jumpman Flight 标签
  • 可机洗
  • 显示颜色： 藤黄
  • 款式： FB9332-206

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。