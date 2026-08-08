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Jordan Essentials Statement
婴童连帽衫
¥429
售罄：
此配色当前无货
Jordan Essentials Statement 婴童连帽衫采用匠心打造，让小宝贝在寒冷天气尽享温暖舒适。 柔软针织面料结合休闲版型，塑就自如运动体验。
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： FB9332-206
Jordan Essentials Statement
¥429
温暖舒适
Jordan Essentials Statement 婴童连帽衫采用匠心打造，让小宝贝在寒冷天气尽享温暖舒适。 柔软针织面料结合休闲版型，塑就自如运动体验。
其他细节
- 内里加绒，柔软舒适
- 罗纹下摆和袖口，舒适贴合
- 袋鼠式口袋，便于随身携带小物件
产品细节
- 面布：65% 棉/35% 聚酯纤维
- Jumpman Flight 标签
- 可机洗
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： FB9332-206
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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