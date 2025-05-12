 

Jordan Essentials

Statement 男子上衣

¥409¥59931% 折让
水洗水鸭青
暗烟灰

Jordan Essentials Statement 男子上衣采用按扣设计，尽显 Jordan 传统风范。该上衣采用梭织斜纹面料，舒适挺括；整版水洗设计，塑就复古外观。


  • 显示颜色： 水洗水鸭青
  • 款式： FN4626-392

Jordan Essentials

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Jordan Essentials Statement 男子上衣采用按扣设计，尽显 Jordan 传统风范。该上衣采用梭织斜纹面料，舒适挺括；整版水洗设计，塑就复古外观。

产品细节

  • 65% 聚酯纤维/35% 棉
  • 刺绣 Jumpman 标志
  • 按扣设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 水洗水鸭青
  • 款式： FN4626-392

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