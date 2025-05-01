Jordan Essentials
Jordan Essentials Statement 男子上衣采用按扣设计，尽显 Jordan 传统风范。该上衣采用梭织斜纹面料，舒适挺括；整版水洗设计，塑就复古外观。
- 显示颜色： 传奇浅褐
- 款式： FN4626-203
产品细节
- 65% 聚酯纤维/35% 棉
- 刺绣 Jumpman 标志
- 按扣设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
