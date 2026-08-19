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Jordan Essentials
Statement 男子拒水梭织长裤
10% 折让
Jordan Essentials Statement 男子拒水梭织长裤采用拒水梭织面料，质感轻盈，裤管口搭配弹性抽绳和栓扣，彰显时尚格调，助你轻松出行。弹性腰部搭配前开口抽绳，打造理想贴合感。
- 显示颜色： 冷灰
- 款式： HV4871-065
Jordan Essentials
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Jordan Essentials Statement 男子拒水梭织长裤采用拒水梭织面料，质感轻盈，裤管口搭配弹性抽绳和栓扣，彰显时尚格调，助你轻松出行。弹性腰部搭配前开口抽绳，打造理想贴合感。
产品细节
- 侧边口袋和后身口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冷灰
- 款式： HV4871-065
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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