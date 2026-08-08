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Jordan Essentials
Statement 男子针织长裤
¥599
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Jordan Essentials Statement 男子针织长裤采用休闲舒适设计，塑就百搭风范。采用柔软厚实面料，搭配梭织标签和金属抽绳头。
- 显示颜色： 调色燕麦
- 款式： DA9813-141
Jordan Essentials
¥599
轻松休闲
Jordan Essentials Statement 男子针织长裤采用休闲舒适设计，塑就百搭风范。采用柔软厚实面料，搭配梭织标签和金属抽绳头。
其他细节
- 针织面料，内里轻微加绒，舒适非凡
- 后身拉链口袋，便于安全存放小物件
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性腰部搭配可调节抽绳
- 插手口袋
- 弹性裤管口
- 缝制 Flight 标签
- 面料/口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色燕麦
- 款式： DA9813-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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