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      Statement 男子针织长裤

      ¥599

      Jordan Essentials Statement 男子针织长裤采用休闲舒适设计，塑就百搭风范。采用柔软厚实面料，搭配梭织标签和金属抽绳头。

      • 显示颜色： 调色燕麦
      • 款式： DA9813-141

      尺寸与尺码

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