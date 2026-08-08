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Jordan Essentials Statement 男子针织长裤 - 调色燕麦

Jordan Essentials

Statement 男子针织长裤

¥599

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Jordan Essentials Statement 男子针织长裤采用休闲舒适设计，塑就百搭风范。采用柔软厚实面料，搭配梭织标签和金属抽绳头。


  • 显示颜色： 调色燕麦
  • 款式： DA9813-141

Jordan Essentials

¥599

轻松休闲

Jordan Essentials Statement 男子针织长裤采用休闲舒适设计，塑就百搭风范。采用柔软厚实面料，搭配梭织标签和金属抽绳头。

其他细节

  • 针织面料，内里轻微加绒，舒适非凡
  • 后身拉链口袋，便于安全存放小物件

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性腰部搭配可调节抽绳
  • 插手口袋
  • 弹性裤管口
  • 缝制 Flight 标签
  • 面料/口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色燕麦
  • 款式： DA9813-141

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