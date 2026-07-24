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Jordan Everyday Elevated
速干中筒运动袜（3 双）
¥119
Jordan Everyday Elevated 速干中筒运动袜（3 双）是你的理想之选。轻盈面料，帮助双足保持干爽舒适；关键位置针织加厚设计，营造柔软脚感；足弓板带，提供出众支撑。
- 显示颜色： 多色
- 款式： IR6319-900
Jordan Everyday Elevated
¥119
Jordan Everyday Elevated 速干中筒运动袜（3 双）是你的理想之选。轻盈面料，帮助双足保持干爽舒适；关键位置针织加厚设计，营造柔软脚感；足弓板带，提供出众支撑。
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： IR6319-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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