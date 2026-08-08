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Jordan Everyday Max 运动短袜（3 双） - 多色

Jordan Everyday Max

运动短袜（3 双）

¥99

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Jordan Everyday Max 运动短袜（3 双）采用弹性针织材料制成，有助于导湿速干。柔韧灵活，舒适贴合，结合针织加厚设计，为高磨损区域提供出众支撑力。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： SX5544-902

Jordan Everyday Max

¥99

日常佳选

Jordan Everyday Max 运动短袜（3 双）采用弹性针织材料制成，有助于导湿速干。柔韧灵活，舒适贴合，结合针织加厚设计，为高磨损区域提供出众支撑力。

其他细节

  • 导湿速干技术，助你保持干爽舒适
  • 匠心排布的加厚设计，提升高磨损区域的支撑性能
  • 前足细节设计，缔造出色透气性
  • 罗纹袜口，舒适贴合

产品细节

  • 左/右足区分设计
  • 袜底主体/袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： SX5544-902

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