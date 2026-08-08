第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan Everyday Max
运动短袜（3 双）
¥99
售罄：
此配色当前无货
Jordan Everyday Max 运动短袜（3 双）采用弹性针织材料制成，有助于导湿速干。柔韧灵活，舒适贴合，结合针织加厚设计，为高磨损区域提供出众支撑力。
- 显示颜色： 多色
- 款式： SX5544-902
Jordan Everyday Max
¥99
日常佳选
Jordan Everyday Max 运动短袜（3 双）采用弹性针织材料制成，有助于导湿速干。柔韧灵活，舒适贴合，结合针织加厚设计，为高磨损区域提供出众支撑力。
其他细节
- 导湿速干技术，助你保持干爽舒适
- 匠心排布的加厚设计，提升高磨损区域的支撑性能
- 前足细节设计，缔造出色透气性
- 罗纹袜口，舒适贴合
产品细节
- 左/右足区分设计
- 袜底主体/袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： SX5544-902
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。