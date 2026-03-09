Jordan Everyday Plus
速干中筒运动袜（3 双）
¥119
这款舒适的扎染中筒袜可与你的 Jordan 运动鞋理想搭配，正好适合音乐节季节。Jordan Everyday Plus 速干中筒运动袜（3 双）采用弹性纱线结合平纹针织结构，袜底、后跟和足尖处融入加厚设计，提供额外支撑，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。
- 显示颜色： 多色
- 款式： IF3527-900
Jordan Everyday Plus
¥119
这款舒适的扎染中筒袜可与你的 Jordan 运动鞋理想搭配，正好适合音乐节季节。Jordan Everyday Plus 速干中筒运动袜（3 双）采用弹性纱线结合平纹针织结构，袜底、后跟和足尖处融入加厚设计，提供额外支撑，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。
其他细节
- 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
- 足面采用疏松针织设计，提升透气性
- 加固后跟和足尖，经久耐穿
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： IF3527-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。