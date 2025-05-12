 

Jordan Fadeaway

六格高尔夫球包

¥2,969¥3,29910% 折让

Jordan Fadeaway 六格高尔夫球包结合创新设计和匠心细节，展现迈克尔·乔丹对高尔夫的热情，助力球员比赛跃升新层次。 该款高尔夫球包将高尔夫备受喜爱的传统与大胆清新的设计巧妙糅合。 六格球杆收纳隔层，搭配可拆卸式人体工学背带，并提供充裕收纳空间。


  • 显示颜色： 中灰/冷灰/白色
  • 款式： FN0522-022

Jordan Fadeaway

¥2,969¥3,29910% 折让

Jordan Fadeaway 六格高尔夫球包结合创新设计和匠心细节，展现迈克尔·乔丹对高尔夫的热情，助力球员比赛跃升新层次。 该款高尔夫球包将高尔夫备受喜爱的传统与大胆清新的设计巧妙糅合。 六格球杆收纳隔层，搭配可拆卸式人体工学背带，并提供充裕收纳空间。

有序收纳球杆

六格隔层设计，可供有序收纳球杆。

舒适携带，果岭应战

可拆卸式人体工学肩带，可单肩或双肩携背。

重要物品，安全存放

其中一个口袋设有柔软里料，为重要物品提供出色防护。

其他细节

  • 配套顶部包罩，帮助抵御不良天气
  • 毛巾环设计灵感源自 Air Jordan 14，助你轻松取用高尔夫毛巾
  • 鞋带锁扣式雨伞束带的设计灵感源自 Air Jordan 6，助你尽情畅玩

产品细节

  • 尺寸：40 x 29 x 90 厘米
  • 主体：聚酯纤维/PU 人造革。 内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 中灰/冷灰/白色
  • 款式： FN0522-022

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

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