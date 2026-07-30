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Jordan First Class
男子短袖T恤
14% 折让
Jordan First Class 男子短袖T恤采用舒适棉质面料，结构感十足，简约经典，是日常穿搭的理想之选。背面醒目印花与衣袖图案相互呼应，提升整体质感。
- 显示颜色： 英国卡其
- 款式： IW1598-242
Jordan First Class
14% 折让
Jordan First Class 男子短袖T恤采用舒适棉质面料，结构感十足，简约经典，是日常穿搭的理想之选。背面醒目印花与衣袖图案相互呼应，提升整体质感。
产品细节
- 刺绣 Jumpman 标志
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 英国卡其
- 款式： IW1598-242
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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