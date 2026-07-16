第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan First Class
男子短袖T恤
10% 折让
这款宽松的 Jordan First Class 男子短袖T恤采用舒适棉质面料，结构感十足，简约经典，是日常穿搭的理想之选。胸前刺绣 Jumpman 徽章，塑就非凡质感。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1599-133
Jordan First Class
10% 折让
这款宽松的 Jordan First Class 男子短袖T恤采用舒适棉质面料，结构感十足，简约经典，是日常穿搭的理想之选。胸前刺绣 Jumpman 徽章，塑就非凡质感。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1599-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。