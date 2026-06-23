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Jordan First Class 男子针织短裤 - 黑

Jordan First Class

男子针织短裤

¥399
黑
英国卡其
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衣橱佳选单品舒适升级，强势回归。这款 Jordan First Class 男子针织短裤表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，塑就舒适出众的日常佳选。标准版型营造恰到好处的活动空间，令你在球场内外畅动自如。


  • 显示颜色：
  • 款式： IW1603-010

Jordan First Class

¥399

衣橱佳选单品舒适升级，强势回归。这款 Jordan First Class 男子针织短裤表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，塑就舒适出众的日常佳选。标准版型营造恰到好处的活动空间，令你在球场内外畅动自如。

产品细节

  • 插手口袋和背面口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IW1603-010

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