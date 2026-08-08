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Jordan Flight 双肩包 - 黑

Jordan Flight

双肩包

¥799

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Jordan Flight 双肩包采用经典风格设计，营造宽敞空间，便于携带物品。拉链主袋内置笔记本电脑保护套，结合可收纳小物品的口袋，打造井然有序的储物空间。侧边水壶袋设计，助你随时补充水分；正面拉链口袋，便于快速存取所需物品。可调节软垫肩带，缔造舒适携背体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： FB1764-010

Jordan Flight

¥799

Jordan Flight 双肩包采用经典风格设计，营造宽敞空间，便于携带物品。拉链主袋内置笔记本电脑保护套，结合可收纳小物品的口袋，打造井然有序的储物空间。侧边水壶袋设计，助你随时补充水分；正面拉链口袋，便于快速存取所需物品。可调节软垫肩带，缔造舒适携背体验。

其他细节

  • 拉链主袋内置笔记本电脑保护套和口袋，打造井然有序的储物空间
  • 两侧配有水壶袋，助你随时补充水分

产品细节

  • 规格：337 x 165 x 521mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB1764-010

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