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Jordan Flight 女子全长拉链开襟夹克防晒衣 - 黑/黑

Jordan Flight

女子全长拉链开襟夹克防晒衣

¥799

Jordan Flight 女子全长拉链开襟夹克防晒衣采用轻盈梭织面料结合防紫外线技术，助你无惧骄阳，舒适畅快出行。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1178-010

Jordan Flight

¥799

Jordan Flight 女子全长拉链开襟夹克防晒衣采用轻盈梭织面料结合防紫外线技术，助你无惧骄阳，舒适畅快出行。

其他细节

本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 92% 锦纶/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1178-010

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