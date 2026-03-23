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Jordan Flight
女子全长拉链开襟夹克防晒衣
¥799
Jordan Flight 女子全长拉链开襟夹克防晒衣采用轻盈梭织面料结合防紫外线技术，助你无惧骄阳，舒适畅快出行。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1178-010
Jordan Flight
¥799
Jordan Flight 女子全长拉链开襟夹克防晒衣采用轻盈梭织面料结合防紫外线技术，助你无惧骄阳，舒适畅快出行。
其他细节
本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 92% 锦纶/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1178-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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