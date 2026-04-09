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Jordan Flight
女子宽松斜纹布短裤
¥549
穿上 Jordan Flight 女子宽松斜纹布短裤，彰显经典风范。宽松版型，为臀部和大腿部位营造舒适感受。可搭配舒适的棉质 Jordan T恤，打造协调的夏日造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH0658-010
Jordan Flight
¥549
穿上 Jordan Flight 女子宽松斜纹布短裤，彰显经典风范。宽松版型，为臀部和大腿部位营造舒适感受。可搭配舒适的棉质 Jordan T恤，打造协调的夏日造型。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH0658-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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