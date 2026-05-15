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Jordan Flight
女子短袖球衣
20% 折让
Jordan Flight 女子短袖球衣融蕴球场风范与街头潮流。这款球衣将网眼布与缎面面料拼接而成，彰显伟大球员风采。从传统足球球衣汲取设计灵感，塑就醒目运动风外观。
- 显示颜色： 白色/亚紫粉/黑
- 款式： IF1158-100
Jordan Flight
20% 折让
Jordan Flight 女子短袖球衣融蕴球场风范与街头潮流。这款球衣将网眼布与缎面面料拼接而成，彰显伟大球员风采。从传统足球球衣汲取设计灵感，塑就醒目运动风外观。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/亚紫粉/黑
- 款式： IF1158-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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