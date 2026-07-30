第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Flight
女子裤裙
20% 折让
Jordan Flight 女子裤裙采用标准版型，可单穿，亦可叠搭，任你随心驾驭。采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展。内置短裤，提供出色包覆效果，缔造舒适贴合的穿着感受，同时将运动风格尽显无遗。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IM6792-100
Jordan Flight
20% 折让
Jordan Flight 女子裤裙采用标准版型，可单穿，亦可叠搭，任你随心驾驭。采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展。内置短裤，提供出色包覆效果，缔造舒适贴合的穿着感受，同时将运动风格尽显无遗。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IM6792-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。