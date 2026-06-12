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Jordan Flight 女子裤裙 - 白色/黑

Jordan Flight

女子裤裙

¥449
白色/黑
黑/白色
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Jordan Flight 女子裤裙采用标准版型，可单穿，亦可叠搭，任你随心驾驭。采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展。内置短裤，提供出色包覆效果，缔造舒适贴合的穿着感受，同时将运动风格尽显无遗。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IM6792-100

Jordan Flight

¥449

Jordan Flight 女子裤裙采用标准版型，可单穿，亦可叠搭，任你随心驾驭。采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展。内置短裤，提供出色包覆效果，缔造舒适贴合的穿着感受，同时将运动风格尽显无遗。

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IM6792-100

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