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Jordan Flight
女子裤裙
¥599
Jordan Flight 女子裤裙从经典 Diamond 短裤汲取灵感，塑就心选单品。外层半身裙和内层短裤均采用轻盈起皱锦纶面料，缔造舒适贴合的穿着感受，同时将运动风格尽显无遗。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1134-010
Jordan Flight
¥599
Jordan Flight 女子裤裙从经典 Diamond 短裤汲取灵感，塑就心选单品。外层半身裙和内层短裤均采用轻盈起皱锦纶面料，缔造舒适贴合的穿着感受，同时将运动风格尽显无遗。
产品细节
- 裙/短裤：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1134-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。