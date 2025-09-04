 
Jordan Flight 女子降落伞半身裙 - 铁灰/铁灰

Jordan Flight

女子降落伞半身裙

34% 折让

Jordan Flight 女子降落伞半身裙采用中腰设计，轻盈宽松，为你缔造多变风格。梭织面料，塑就利落外观；接缝处搭配抽绳，助你轻松调整造型。开始发挥创想，随心搭配吧！


  • 显示颜色： 铁灰/铁灰
  • 款式： HQ9188-068

Jordan Flight

34% 折让

Jordan Flight 女子降落伞半身裙采用中腰设计，轻盈宽松，为你缔造多变风格。梭织面料，塑就利落外观；接缝处搭配抽绳，助你轻松调整造型。开始发挥创想，随心搭配吧！

其他细节

  • 梭织斜纹面料，顺滑耐穿
  • 弹性腰部搭配抽绳设计，结合按扣拉链门襟，打造理想贴合感
  • 半身裙搭配 4 对垂直抽绳，拉紧即可打造短款裙摆，宽松穿着则可塑就传统外观

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰/铁灰
  • 款式： HQ9188-068

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。