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Jordan Flight 小飞人卫衣系列男子开衫 - 麻灰

Jordan Flight

小飞人卫衣系列男子开衫

¥699
麻灰
野外绿
珍珠白

开衫的舒适感，但以 Jordan 风格呈现。Jordan Flight 小飞人卫衣系列男子开衫采用舒适的法式毛圈面料，内外兼具柔软质感，超宽松版型是休闲放松或外出的理想之选。


  • 显示颜色： 麻灰
  • 款式： IW6371-050

Jordan Flight

¥699

开衫的舒适感，但以 Jordan 风格呈现。Jordan Flight 小飞人卫衣系列男子开衫采用舒适的法式毛圈面料，内外兼具柔软质感，超宽松版型是休闲放松或外出的理想之选。

其他细节

  • 罗纹袖口
  • 口袋设计，便于储物

产品细节

  • 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻灰
  • 款式： IW6371-050

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