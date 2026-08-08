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Jordan Flight
斜挎包
¥369
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此配色当前无货
行李不多时，无需携带大包，轻装简行，便能健步如飞。Jordan Flight 斜挎包版型经典，助你在拥挤人潮中自如穿梭；空间充裕，方便收纳钥匙、钱包、手机以及外出时需随身携带的其他小物件。背面加垫设计结合可调式插扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： FN6313-206
Jordan Flight
¥369
行李不多时，无需携带大包，轻装简行，便能健步如飞。Jordan Flight 斜挎包版型经典，助你在拥挤人潮中自如穿梭；空间充裕，方便收纳钥匙、钱包、手机以及外出时需随身携带的其他小物件。背面加垫设计结合可调式插扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。
其他细节
- 拉链主袋可供存放钥匙、钱包、手机和其他小物件
- 正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用
- 可调式固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型
- 侧面金属三角形环可用于挂放物品（如钥匙钩环）
产品细节
- 尺寸：508 x 140 x 203 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： FN6313-206
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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