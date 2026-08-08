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Jordan Flight
男子全长拉链开襟起绒连帽衫
¥649
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此配色当前无货
Jordan Flight 男子全长拉链开襟起绒连帽衫采用优质面料匠心打造，结合轻微褪色外观，演绎休闲风范。该款连帽衫轻盈温暖，便于轻松穿搭，适宜当季穿着。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV6145-010
Jordan Flight
¥649
温暖舒适，理想之选
Jordan Flight 男子全长拉链开襟起绒连帽衫采用优质面料匠心打造，结合轻微褪色外观，演绎休闲风范。该款连帽衫轻盈温暖，便于轻松穿搭，适宜当季穿着。
其他细节
- 厚实的起绒里料，柔软温暖
- 面料经处理，呈现轻微褪色外观
产品细节
- Jordan 标准版型
- 可调式风帽搭配编织抽绳
- 正面全长拉链开襟
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 袋鼠式口袋
- Flight 标签
- 面料/连帽里料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV6145-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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