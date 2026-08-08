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Jordan Flight 男子印花短袖纽扣上衣 - 冲击紫

Jordan Flight

男子印花短袖纽扣上衣

¥499
冲击紫
黑

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休闲风格。Jordan Flight 男子印花短袖纽扣上衣为经典古巴领衬衫版型注入品牌态度。采用柔软透气面料结合宽版衣领，巧搭珠光纽扣和缝制 Flight 标签。


  • 显示颜色： 冲击紫
  • 款式： CZ4736-591

Jordan Flight

¥499

凌跃魅力，古巴领款型

休闲风格。Jordan Flight 男子印花短袖纽扣上衣为经典古巴领衬衫版型注入品牌态度。采用柔软透气面料结合宽版衣领，巧搭珠光纽扣和缝制 Flight 标签。

其他细节

  • 针织面料，柔软透气
  • 百搭纽扣设计搭配翻领，彰显不凡格调

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 正面纽扣设计
  • 整版印花
  • 缝制 Flight 标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冲击紫
  • 款式： CZ4736-591

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