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Jordan Flight
男子印花短袖纽扣上衣
¥499
售罄：
此配色当前无货
休闲风格。Jordan Flight 男子印花短袖纽扣上衣为经典古巴领衬衫版型注入品牌态度。采用柔软透气面料结合宽版衣领，巧搭珠光纽扣和缝制 Flight 标签。
- 显示颜色： 冲击紫
- 款式： CZ4736-591
Jordan Flight
¥499
凌跃魅力，古巴领款型
休闲风格。Jordan Flight 男子印花短袖纽扣上衣为经典古巴领衬衫版型注入品牌态度。采用柔软透气面料结合宽版衣领，巧搭珠光纽扣和缝制 Flight 标签。
其他细节
- 针织面料，柔软透气
- 百搭纽扣设计搭配翻领，彰显不凡格调
产品细节
- Jordan 标准版型
- 正面纽扣设计
- 整版印花
- 缝制 Flight 标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冲击紫
- 款式： CZ4736-591
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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