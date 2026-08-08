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Jordan Flight
男子印花长袖上衣
¥329
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此配色当前无货
穿上 Jordan Flight 男子印花长袖上衣，尽显街头风范。采用柔软轻盈棉料，搭配整版斑点图案和休闲版型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC6698-010
Jordan Flight
¥329
焕新 FLIGHT，街头风范
穿上 Jordan Flight 男子印花长袖上衣，尽显街头风范。采用柔软轻盈棉料，搭配整版斑点图案和休闲版型。
经典外观，舒适质感
针织棉料，柔软轻盈。休闲版型，易于穿搭。
整版斑点图案
整版斑点图案，令经典长袖款型尽显个性风范。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 罗纹领口
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC6698-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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