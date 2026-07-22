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Jordan Flight
男子开衫
¥699
开衫的舒适感，但以 Jordan 风格呈现。Jordan Flight 男子开衫采用舒适的法式毛圈面料，内外兼具柔软质感，超宽松版型是休闲放松或外出的理想之选。
- 显示颜色： 麻灰
- 款式： IW6371-050
Jordan Flight
¥699
开衫的舒适感，但以 Jordan 风格呈现。Jordan Flight 男子开衫采用舒适的法式毛圈面料，内外兼具柔软质感，超宽松版型是休闲放松或外出的理想之选。
其他细节
- 罗纹袖口
- 口袋设计，便于储物
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 麻灰
- 款式： IW6371-050
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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