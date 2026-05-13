第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Flight
男子提花套头连帽衫
20% 折让
连帽衫新宠惊喜来袭，适合日常穿着。Jordan Flight 男子提花套头连帽衫采用厚实提花面料，带来舒适感受。超宽松版型，易于穿脱，整版饰有醒目的 Jordan 品牌标志。
- 显示颜色： 浅蓝灰/黑
- 款式： IF1838-472
Jordan Flight
20% 折让
连帽衫新宠惊喜来袭，适合日常穿着。Jordan Flight 男子提花套头连帽衫采用厚实提花面料，带来舒适感受。超宽松版型，易于穿脱，整版饰有醒目的 Jordan 品牌标志。
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅蓝灰/黑
- 款式： IF1838-472
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。