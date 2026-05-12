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Jordan Flight
男子毛衣
40% 折让
舒适感受，利落外观。谁说不能两者兼得？Jordan Flight 男子毛衣将柔软的毛茸针织面料与醒目的 Jordan 细节相结合，打造简约造型。
- 显示颜色： 椒红/帆白
- 款式： IF1828-673
Jordan Flight
40% 折让
舒适感受，利落外观。谁说不能两者兼得？Jordan Flight 男子毛衣将柔软的毛茸针织面料与醒目的 Jordan 细节相结合，打造简约造型。
产品细节
- 大身整体成分：52% 锦纶/33% 粘纤/14% 聚酯纤维/1% 其他纤维
- 手洗
- 显示颜色： 椒红/帆白
- 款式： IF1828-673
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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