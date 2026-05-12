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Jordan Flight 男子毛衣 - 椒红/帆白

Jordan Flight

男子毛衣

40% 折让
椒红/帆白
黑/帆白

舒适感受，利落外观。谁说不能两者兼得？Jordan Flight 男子毛衣将柔软的毛茸针织面料与醒目的 Jordan 细节相结合，打造简约造型。


  • 显示颜色： 椒红/帆白
  • 款式： IF1828-673

Jordan Flight

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舒适感受，利落外观。谁说不能两者兼得？Jordan Flight 男子毛衣将柔软的毛茸针织面料与醒目的 Jordan 细节相结合，打造简约造型。

产品细节

  • 大身整体成分：52% 锦纶/33% 粘纤/14% 聚酯纤维/1% 其他纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 椒红/帆白
  • 款式： IF1828-673

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