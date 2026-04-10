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Jordan Flight 男子短袖针织上衣 - 大学蓝/白色/深藏青

Jordan Flight

男子短袖针织上衣

¥599
大学蓝/白色/深藏青
白色/浅烟灰/黑

Jordan Flight 男子短袖针织上衣融蕴球场风范与街头潮流。这款宽松针织上衣从足球球衣中汲取灵感，将透气网眼布与缎面面料拼接而成，为你带来大胆、充满运动气息的造型。


  • 显示颜色： 大学蓝/白色/深藏青
  • 款式： IF1914-412

Jordan Flight

¥599

Jordan Flight 男子短袖针织上衣融蕴球场风范与街头潮流。这款宽松针织上衣从足球球衣中汲取灵感，将透气网眼布与缎面面料拼接而成，为你带来大胆、充满运动气息的造型。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学蓝/白色/深藏青
  • 款式： IF1914-412

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