Jordan Flight 男子短袖针织上衣融蕴球场风范与街头潮流。这款宽松针织上衣从足球球衣中汲取灵感，将透气网眼布与缎面面料拼接而成，为你带来大胆、充满运动气息的造型。

Jordan Flight 男子短袖针织上衣融蕴球场风范与街头潮流。这款宽松针织上衣从足球球衣中汲取灵感，将透气网眼布与缎面面料拼接而成，为你带来大胆、充满运动气息的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。