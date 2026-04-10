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Jordan Flight
男子短袖针织上衣
¥599
Jordan Flight 男子短袖针织上衣融蕴球场风范与街头潮流。这款宽松针织上衣从足球球衣中汲取灵感，将透气网眼布与缎面面料拼接而成，为你带来大胆、充满运动气息的造型。
- 显示颜色： 大学蓝/白色/深藏青
- 款式： IF1914-412
Jordan Flight
¥599
Jordan Flight 男子短袖针织上衣融蕴球场风范与街头潮流。这款宽松针织上衣从足球球衣中汲取灵感，将透气网眼布与缎面面料拼接而成，为你带来大胆、充满运动气息的造型。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学蓝/白色/深藏青
- 款式： IF1914-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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