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Jordan Flight 男子起绒套头衫 - 晶洞水鸭青

Jordan Flight

男子起绒套头衫

¥599
晶洞水鸭青
西瓜红

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Jordan Flight 男子起绒套头衫采用起绒面料，搭配轻微褪色外观，塑就休闲版型。该款连帽衫轻盈温暖，便于轻松穿搭，适宜当季穿着。


  • 显示颜色： 晶洞水鸭青
  • 款式： CK6469-381

Jordan Flight

¥599

休闲飞扬

Jordan Flight 男子起绒套头衫采用起绒面料，搭配轻微褪色外观，塑就休闲版型。该款连帽衫轻盈温暖，便于轻松穿搭，适宜当季穿着。

其他细节

  • 起绒面料，柔软温暖
  • 面料经水洗处理，呈现轻微褪色外观
  • 风帽搭配编织抽绳，打造可调式束紧效果

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 套头设计
  • 袋鼠式口袋
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 面料/连帽里料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 晶洞水鸭青
  • 款式： CK6469-381

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