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Jordan Flight
男子起绒套头连帽衫
¥599
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此配色当前无货
Jordan Flight 男子起绒套头连帽衫采用温暖的起绒面料匠心打造，质地柔软，是日常穿搭的基本之选。胸部饰有“Flight”标签。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV6147-010
Jordan Flight
¥599
理想穿搭，出众设计
Jordan Flight 男子起绒套头连帽衫采用温暖的起绒面料匠心打造，质地柔软，是日常穿搭的基本之选。胸部饰有“Flight”标签。
其他细节
- 起绒面料，质地柔软，温暖出众
- 胸部缝有“Flight”标签，与系列中的其他单品相呼应
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性罗纹袖口和下摆
- Flight 标签
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV6147-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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