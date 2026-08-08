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Jordan Flight 男子起绒套头连帽衫 - 黑

Jordan Flight

男子起绒套头连帽衫

¥599

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Jordan Flight 男子起绒套头连帽衫采用温暖的起绒面料匠心打造，质地柔软，是日常穿搭的基本之选。胸部饰有“Flight”标签。


  • 显示颜色：
  • 款式： CV6147-010

Jordan Flight

¥599

理想穿搭，出众设计

Jordan Flight 男子起绒套头连帽衫采用温暖的起绒面料匠心打造，质地柔软，是日常穿搭的基本之选。胸部饰有“Flight”标签。

其他细节

  • 起绒面料，质地柔软，温暖出众
  • 胸部缝有“Flight”标签，与系列中的其他单品相呼应

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性罗纹袖口和下摆
  • Flight 标签
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CV6147-010

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