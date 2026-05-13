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Jordan Flight
男子轻便型连帽衫
20% 折让
Jordan Flight 男子轻便型连帽衫连接过往与当下，采用宽松版型，质感轻盈，袋鼠式口袋便于储物，缔造舒适的日常穿着感受。领口采用双拉链开襟设计，塑就独特外观；背面经典醒目的 AIR JORDAN FLIGHT CLUB 品牌标志，彰显出众风采。
- 显示颜色： 黑/赛车粉/赛车粉
- 款式： IF1901-011
Jordan Flight
20% 折让
Jordan Flight 男子轻便型连帽衫连接过往与当下，采用宽松版型，质感轻盈，袋鼠式口袋便于储物，缔造舒适的日常穿着感受。领口采用双拉链开襟设计，塑就独特外观；背面经典醒目的 AIR JORDAN FLIGHT CLUB 品牌标志，彰显出众风采。
产品细节
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。拼接：100% 锦纶。连帽里料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/赛车粉/赛车粉
- 款式： IF1901-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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