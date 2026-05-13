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Jordan Flight 男子轻便型连帽衫 - 黑/赛车粉/赛车粉

Jordan Flight

男子轻便型连帽衫

20% 折让

Jordan Flight 男子轻便型连帽衫连接过往与当下，采用宽松版型，质感轻盈，袋鼠式口袋便于储物，缔造舒适的日常穿着感受。领口采用双拉链开襟设计，塑就独特外观；背面经典醒目的 AIR JORDAN FLIGHT CLUB 品牌标志，彰显出众风采。


  • 显示颜色： 黑/赛车粉/赛车粉
  • 款式： IF1901-011

Jordan Flight

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Jordan Flight 男子轻便型连帽衫连接过往与当下，采用宽松版型，质感轻盈，袋鼠式口袋便于储物，缔造舒适的日常穿着感受。领口采用双拉链开襟设计，塑就独特外观；背面经典醒目的 AIR JORDAN FLIGHT CLUB 品牌标志，彰显出众风采。

产品细节

  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。拼接：100% 锦纶。连帽里料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/赛车粉/赛车粉
  • 款式： IF1901-011

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