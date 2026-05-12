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Jordan Flight 男子运动夹克 - 黑

Jordan Flight

男子运动夹克

35% 折让

出众格调，助力凌跃。Jordan Flight 男子运动夹克融蕴匠心细节，饰有大号 JORDAN 品牌标志，塑就独特外观。宽松版型搭配双向拉链开襟，可供随心变换造型，侧边口袋可存放小物件。


  • 显示颜色：
  • 款式： II5315-010

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产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维  
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II5315-010

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