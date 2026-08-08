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Jordan Flight 腰包 - 藤黄

Jordan Flight

腰包

¥329
藤黄
黑

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Jordan Flight 腰包将焕新演绎元年款设计。经典版型助你在拥挤人潮中自如穿梭；充裕空间方便收纳钥匙、钱包、手机以及外出时需随身携带的其他小物件。背面加垫设计结合可调式插扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。


  • 显示颜色： 藤黄
  • 款式： FN6318-206

Jordan Flight

¥329

Jordan Flight 腰包将焕新演绎元年款设计。经典版型助你在拥挤人潮中自如穿梭；充裕空间方便收纳钥匙、钱包、手机以及外出时需随身携带的其他小物件。背面加垫设计结合可调式插扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。

其他细节

  • 拉链主袋可供存放钥匙、钱包、手机和其他小物件
  • 正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用
  • 可调式固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型
  • 侧边金属三角形环可用于挂放物品（如钥匙扣）

产品细节

  • 尺寸：432 x 114 x 140 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 藤黄
  • 款式： FN6318-206

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