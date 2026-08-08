Jordan Flight 腰包将焕新演绎元年款设计。经典版型助你在拥挤人潮中自如穿梭；充裕空间方便收纳钥匙、钱包、手机以及外出时需随身携带的其他小物件。背面加垫设计结合可调式插扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。

Jordan Flight 腰包将焕新演绎元年款设计。经典版型助你在拥挤人潮中自如穿梭；充裕空间方便收纳钥匙、钱包、手机以及外出时需随身携带的其他小物件。背面加垫设计结合可调式插扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。