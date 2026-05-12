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Jordan Flight 男子 1/4 拉链开襟图案加绒运动衫 - 雾杉木绿/帆白

Jordan Flight

男子 1/4 拉链开襟图案加绒运动衫

10% 折让

Jordan Flight 男子 1/4 拉链开襟图案加绒运动衫采用超宽松版型，结合 Jordan 经典元素，彰显不凡格调。贴片和刺绣品牌标志为你带来复古运动外观。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/帆白
  • 款式： IF1817-334

Jordan Flight

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Jordan Flight 男子 1/4 拉链开襟图案加绒运动衫采用超宽松版型，结合 Jordan 经典元素，彰显不凡格调。贴片和刺绣品牌标志为你带来复古运动外观。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 雾杉木绿/帆白
  • 款式： IF1817-334

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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