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Jordan Flight
'91 女子宽松长裤
40% 折让
Jordan Flight '91 女子宽松长裤重现 1991 年风采，旨在致敬迈克尔·乔丹首度夺冠、为傲人战绩再添一笔的那一年。髋部和腿部采用宽松设计，腰部两侧搭配可调节固定带设计，可供自主调整贴合度。可宽松穿着打造低腰外观，也可束紧腰部穿着演绎专属风格。配色 011 为 G.E.M.邓紫棋同款。
- 显示颜色： 谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰
- 款式： IF1043-016
Jordan Flight
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Jordan Flight '91 女子宽松长裤重现 1991 年风采，旨在致敬迈克尔·乔丹首度夺冠、为傲人战绩再添一笔的那一年。髋部和腿部采用宽松设计，腰部两侧搭配可调节固定带设计，可供自主调整贴合度。可宽松穿着打造低腰外观，也可束紧腰部穿着演绎专属风格。配色 011 为 G.E.M.邓紫棋同款。
产品细节
- 面料：100% 棉。拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰
- 款式： IF1043-016
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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