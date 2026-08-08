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Jordan Flight Artist Series
男子T恤
¥299
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此配色当前无货
Jordan Flight Artist Series 男子T恤融入印花图案，打造焕新造型。 这款T恤生动刻画艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 的作品，为迈克尔·乔丹的经典画像注入新颖时尚活力。 采用柔软挺括棉料结合休闲版型。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DQ7381-133
Jordan Flight Artist Series
¥299
匠心打造
Jordan Flight Artist Series 男子T恤融入印花图案，打造焕新造型。 这款T恤生动刻画艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 的作品，为迈克尔·乔丹的经典画像注入新颖时尚活力。 采用柔软挺括棉料结合休闲版型。
其他细节
- 厚实棉料塑就柔软而又略显挺括的质感
- 休闲版型，易于穿脱，打造多变造型
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DQ7381-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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