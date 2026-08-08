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Jordan Flight Artist Series 男子T恤 - 帆白

Jordan Flight Artist Series

男子T恤

¥299

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Jordan Flight Artist Series 男子T恤融入印花图案，打造焕新造型。 这款T恤生动刻画艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 的作品，为迈克尔·乔丹的经典画像注入新颖时尚活力。 采用柔软挺括棉料结合休闲版型。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： DQ7381-133

Jordan Flight Artist Series

¥299

匠心打造

Jordan Flight Artist Series 男子T恤融入印花图案，打造焕新造型。 这款T恤生动刻画艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 的作品，为迈克尔·乔丹的经典画像注入新颖时尚活力。 采用柔软挺括棉料结合休闲版型。

其他细节

  • 厚实棉料塑就柔软而又略显挺括的质感
  • 休闲版型，易于穿脱，打造多变造型

产品细节

  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： DQ7381-133

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