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      Jordan Flight Artist Series

      男子T恤

      ¥299

      Jordan Flight Artist Series 男子T恤融入印花图案，打造焕新造型。 这款T恤生动刻画艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 的作品，为迈克尔·乔丹的经典画像注入新颖时尚活力。 采用柔软挺括棉料结合休闲版型。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： DQ7381-133

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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