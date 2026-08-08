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Jordan Flight Chinese New Year
女子人造毛皮夹克
¥1,399
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此配色当前无货
Jordan Flight Chinese New Year 女子人造毛皮夹克柔软舒适，旨在庆祝中国新年。背面图案融合 Jordan 品牌标志和花卉元素，袖口标签让人联想到中国新年红包，塑就别致风格和非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 象牙白
- 款式： FB1632-151
Jordan Flight Chinese New Year
¥1,399
Jordan Flight Chinese New Year 女子人造毛皮夹克柔软舒适，旨在庆祝中国新年。背面图案融合 Jordan 品牌标志和花卉元素，袖口标签让人联想到中国新年红包，塑就别致风格和非凡舒适的穿着体验。
其他细节
- 全长拉链设计，可拉上帮助抵御寒冷，亦可拉开拉链，塑就休闲外观
- 宽敞风帽添加衬里，舒适出众
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 刺绣图案
- 只可干洗
- 显示颜色： 象牙白
- 款式： FB1632-151
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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