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Jordan Flight Chinese New Year 女子人造毛皮夹克 - 象牙白

Jordan Flight Chinese New Year

女子人造毛皮夹克

¥1,399

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Jordan Flight Chinese New Year 女子人造毛皮夹克柔软舒适，旨在庆祝中国新年。背面图案融合 Jordan 品牌标志和花卉元素，袖口标签让人联想到中国新年红包，塑就别致风格和非凡舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 象牙白
  • 款式： FB1632-151

Jordan Flight Chinese New Year

¥1,399

Jordan Flight Chinese New Year 女子人造毛皮夹克柔软舒适，旨在庆祝中国新年。背面图案融合 Jordan 品牌标志和花卉元素，袖口标签让人联想到中国新年红包，塑就别致风格和非凡舒适的穿着体验。

其他细节

  • 全长拉链设计，可拉上帮助抵御寒冷，亦可拉开拉链，塑就休闲外观
  • 宽敞风帽添加衬里，舒适出众

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 刺绣图案
  • 只可干洗
  • 显示颜色： 象牙白
  • 款式： FB1632-151

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