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Jordan Flight Club
女子半身裙
29% 折让
Jordan Flight Club 女子半身裙采用中腰设计，为你缔造利落风格。顺滑的梭织面料打造时尚外观，侧边的按扣设计可供自行调整造型。开始发挥创想，随心搭配吧！
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IF0945-110
Jordan Flight Club
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Jordan Flight Club 女子半身裙采用中腰设计，为你缔造利落风格。顺滑的梭织面料打造时尚外观，侧边的按扣设计可供自行调整造型。开始发挥创想，随心搭配吧！
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IF0945-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。