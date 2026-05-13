Jordan Flight Club 女子夹克采用宽松版型设计，再现 Jordan Flight Club 的传统风格。梭织锦纶面料搭配经典 Jordan 细节，让你以时尚的方式致敬 MJ 的传奇。

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