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Jordan Flight Club
女子背心
25% 折让
这款 Jordan Flight Club 女子背心采用紧身版型，肩带巧搭不对称设计，彰显个性风潮。胸前丝网印刷图案和下摆梭织标签，共同演绎经典运动风范。
- 显示颜色： 亚紫粉
- 款式： IH3832-684
Jordan Flight Club
25% 折让
这款 Jordan Flight Club 女子背心采用紧身版型，肩带巧搭不对称设计，彰显个性风潮。胸前丝网印刷图案和下摆梭织标签，共同演绎经典运动风范。
产品细节
- 61% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 亚紫粉
- 款式： IH3832-684
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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