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Jordan Flight Club 女子背心 - 亚紫粉

Jordan Flight Club

女子背心

25% 折让

这款 Jordan Flight Club 女子背心采用紧身版型，肩带巧搭不对称设计，彰显个性风潮。胸前丝网印刷图案和下摆梭织标签，共同演绎经典运动风范。


  • 显示颜色： 亚紫粉
  • 款式： IH3832-684

Jordan Flight Club

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这款 Jordan Flight Club 女子背心采用紧身版型，肩带巧搭不对称设计，彰显个性风潮。胸前丝网印刷图案和下摆梭织标签，共同演绎经典运动风范。

产品细节

  • 61% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亚紫粉
  • 款式： IH3832-684

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