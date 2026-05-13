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Jordan Flight Club
男子斜纹长裤
31% 折让
宽松的 Jordan Flight Club 男子斜纹长裤采用耐穿锦纶面料，腰部搭配抽绳，舒适贴合，是你衣橱的理想叠搭单品。此外，裤脚外侧拉链设计，助力自如畅动；拉链打开时，以独特菱形图案为灵感的拼接跃然眼前。经典品牌标志，传承 Jordan 经典。欢迎加入俱乐部。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1813-010
Jordan Flight Club
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宽松的 Jordan Flight Club 男子斜纹长裤采用耐穿锦纶面料，腰部搭配抽绳，舒适贴合，是你衣橱的理想叠搭单品。此外，裤脚外侧拉链设计，助力自如畅动；拉链打开时，以独特菱形图案为灵感的拼接跃然眼前。经典品牌标志，传承 Jordan 经典。欢迎加入俱乐部。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1813-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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