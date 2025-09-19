 
Jordan Flight Court 婴童运动鞋福来鞋 - 白色/暗紫

Jordan Flight Court

婴童运动鞋福来鞋

27% 折让

汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court 婴童运动鞋混搭采撷自人气 Air Jordan 3、Air Jordan 4 和 Air Jordan 5 鞋款的出众细节设计，焕新演绎经典之作。皮革材料，塑就出众格调和耐穿性。刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。


  • 显示颜色： 白色/暗紫
  • 款式： HF3331-115

其他细节

  • 优质鞋面，缔造出众耐穿性和支撑力
  • 泡绵中底，赋予稚嫩双足轻盈缓震效果

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 泡绵外底
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 13.2

    22: 鞋内长 14

    23.5: 鞋内长 14.8

    25: 鞋内长 15.4

    26: 鞋内长 15.8

    27: 鞋内长 17.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

