Jordan Flight Court
幼童运动鞋福来鞋
14% 折让
汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court 幼童运动鞋福来鞋混搭采撷自人气 Air Jordan 3、Air Jordan 4 和 Air Jordan 5 鞋款的出众细节设计，焕新演绎经典之作。顺滑皮革材料，塑就出众格调和耐穿性。刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。
- 显示颜色： 白色/中柔粉
- 款式： HF3332-161
Jordan Flight Court
14% 折让
汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court 幼童运动鞋福来鞋混搭采撷自人气 Air Jordan 3、Air Jordan 4 和 Air Jordan 5 鞋款的出众细节设计，焕新演绎经典之作。顺滑皮革材料，塑就出众格调和耐穿性。刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。
其他细节
- 优质鞋面，缔造出众耐穿性和支撑力
- 泡绵中底，赋予稚嫩双足轻盈缓震效果
- 鞋面鞋眼结合弹性鞋带，有助稳固锁定后跟
- 外底橡胶贴片，铸就强劲抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 外底橡胶贴片
- 显示颜色： 白色/中柔粉
- 款式： HF3332-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。