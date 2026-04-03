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Jordan Flight Court SE
女子运动鞋福来鞋
15% 折让
汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court SE 女子运动鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。
- 显示颜色： 海藻棕/野芒果黄/卡其
- 款式： IB4414-300
Jordan Flight Court SE
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汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court SE 女子运动鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。
产品细节
- 优质鞋面，缔造出色耐穿性和支撑力
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 鞋面鞋眼结合系带系统，有助稳固双足
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
- 显示颜色： 海藻棕/野芒果黄/卡其
- 款式： IB4414-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。