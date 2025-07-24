汲取历史灵感，铸就未来风范。 Jordan Flight Court SE 女子运动鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。 刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范

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