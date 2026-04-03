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Jordan Flight Court SE 新年系列女子运动鞋福来鞋 - 帆白/帆白/灰桃红/金属色

Jordan Flight Court SE 新年系列

女子运动鞋福来鞋

14% 折让

汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court SE 新年系列女子运动鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。皮革与柔软翻毛皮组合设计，塑就出众格调和耐穿性；结合织物拼接，缔造出色透气性。刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/灰桃红/金属色
  • 款式： IQ1107-171

Jordan Flight Court SE 新年系列

14% 折让

汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court SE 新年系列女子运动鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。皮革与柔软翻毛皮组合设计，塑就出众格调和耐穿性；结合织物拼接，缔造出色透气性。刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。

其他细节

  • 天然皮革与织物组合鞋面，缔造出众耐穿性和支撑力
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 鞋面鞋眼结合系带系统，有助稳固双足
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/帆白/灰桃红/金属色
  • 款式： IQ1107-171

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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